Si sa quando si parla di separazione, oltre al dolore psicologico, si parla anche di mantenimento e quello richiesto dalla conduttrice farebbe impallidire chiunque.

Dopo la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il giudice ha anche stabilito qual è la somma che l’imprenditore dovrà versare per il mantenimento di moglie e figli. Considerando che tutto deve essere proporzionato al reddito e che Trussardi ha un patrimonio di 300-400 milioni, la cifra che verserà alla conduttrice è da capogiro.

Qual è la somma del mantenimento?

Considerando il patrimonio di Tomaso Trussardi, il giudice ha stabilito che dovrà versare 10 mila euro al mese di mantenimento a Michelle Hunziker. Una cifra che farebbe impallidire chiunque ma non un’amministratore delegato della nota casa di moda. Ovviamente il tutto è proporzionato e anche la conduttrice ha sicuramente un patrimonio consistente.

Insomma dietro ogni divorzio c’è anche e indubbiamente una questione economica importante. Intanto, la conduttrice si prepara a solcare il palco del suo nuovo show Michelle Impossibile che condurrà anche con la compagnia di Eros Ramazzotti, il suo ex marito. La conduttrice stessa lo ha rivelato a Verissimo dichiarando che non si aspettasse che avrebbe accettato l’invito. La coppia tornerà dunque insieme ma solo in Tv.

