La famiglia della direttrice della fotografia, uccisa a colpi di arma da fuoco sul set del film Rust, ha citato in giudizio Alec Baldwin e i produttori del film per omicidio colposo.

Gli avvocati della famiglia di Halyna Hutchins hanno annunciato la causa intentata a nome del marito di Hutchins, Matthew Hutchins, e del loro figlio, Andros.

Sono almeno altre quattro le cause intentate per la sparatoria, ma questa è la prima direttamente collegata a una delle due persone coinvolte. La “condotta sconsiderata e le misure di riduzione dei costi” di Baldwin e dei produttori del film “hanno portato alla morte di Halyna Hutchins“, ha detto l’avvocato della famiglia Brian Panish.

Un video da parte degli avvocati, inoltre, ha mostrato una simulazione della sparatoria avvenuta sul set. Alec Baldwin avrebbe puntato una pistola contro Hutchins durante l’allestimento per le riprese di una scena di Rust nel New Mexico, il 21 ottobre 2021. L’arma è a un certo punto esplosa, uccidendo Hutchins e ferendo il regista, Joel Souza.

Nel video, è stato poi detto che gli standard del settore richiedono l’uso di una pistola di gomma o di un’elica simile durante la scena e non c’era bisogno di una vera pistola.

