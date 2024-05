La storia tra i Ferragnez ha visto anche Cesara Buonamici dire la sua. Non sono mancate parole piuttosto dure nei confronti di Fedez.

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai da tempo cosa certa anche se mancano, evidentemente, ancora dei dettagli per rendere tutto ufficiale. Intanto, a commentare le vicende della coppia è stata anche Cesara Buonamici, nelle vesti di opinionista a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. La giornalista non ha perdonato il rapper.

Cesara Buonamici e la situazione dei Ferragnez

Cesara Buonamici

Parlando della situazione di tensione tra i Ferragnez e i rispettivi comportamenti dei due, la Buonamici ha detto: “La rappresentazione che loro hanno dato della loro vita secondo me non corrispondeva alla realtà, non corrispondeva al clima che si respirava in casa perché appena lei è inciampata lui è scattato con una molla e è andato via”.

Secondo la giornalista, quindi, le tensioni tra i due volti noti non sarebbero solo frutto delle recenti vicende legate allo scandalo pandoro: “Io penso così, ma probabilmente sbaglio, che se il loro rapporto fosse stato così come ce lo dipingevano forse ci avrebbe messo un pochino più di tempo, avrebbe cercato di capire e di restare. Sembrava quasi che non vedesse l’ora di andarsene, ecco a me ha dato questa impressione”.

“Fedez scappato a razzo”

Il commento della nota giornalista è poi andato avanti facendo riferimento anche alla “nuova vita” del rapper da single che lui stesso, tramite alcuni post sui social, ha mostrato: “Dai, lui ha tagliato la corda di corsa, è scappato a razzo. Se è scoppiato tutto perché ha capito che con Chiara le cose non andavano? Ma dai, non può averlo capito nel momento in cui la moglie è inciampata”.

E ancora sulla storia tra i Ferragnez, la Buonamici ha concluso il pensiero: “Non può averlo capito in quell’istante. Secondo me la cosa già scricchiolava prima e nel momento in cui il caso è esploso lui ha tagliato la corda. Se ha colto la palla al balzo? Sì, volevo dire questo”.