La morte dell’ex tronista e tatuatore Manuel Vallicella continua a far parlare, ma il fratello del giovane non ci sta e interviene sui social.

Il suicidio a soli 35 anni di Manuel Vallicella ha scosso tutto il mondo di Uomini e Donne. E non solo. Sono stati tantissimi i volti noti che ruotano intorno al dating show che hanno voluto esprimere il loro dolore per la morte prematura dell’ex tronista. Fanpage, invece, ha raggiunto telefonicamente l’amico Enrico Ciriaci, il primo a dare la notizia della scomparsa di Vallicella. Le parole di quest’ultimo, che ha spiegato come Manuel fosse caduto in depressione dopo la morte della madre e come non avesse rapporti con la famiglia di origine, hanno fatto particolarmente arrabbiare il fratello del tatuatore.

Il fratello di Manuel Vallicella chiede silenzio

Con una serie di Instagram story, il fratello di Manuel Vallicella, Cristian, ha deciso di rompere il silenzio dopo aver letto notizie infondate diffuse dagli amici dell’ex tronista.

“Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto – ha esordito lui su Instagram – .Solo una cosa…Non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono pu**anate, per rispetto almeno”.

Poi, riportando uno stralcio dell’intervista in cui Ciraci spiega che i rapporti di Manuel con i fratelli non fossero buoni, Cristian ha sbottato: “Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete, fate come mio fratello, parlate di meno!”.

“Perché con me, mia sorella, etc, il rapporto ce l’aveva eccome!”, ha concluso Cristian Vallicella. Intanto è stato reso noto che i funerali dell’ex tronista saranno celebrati venerdì 23 settembre.

