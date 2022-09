Tragico lutto per il mondo di Uomini e Donne: l’ex tronista Manuel Vallicella è morto a soli 35 anni: si è suicidato.

Volto noto agli appassionati di Uomini e Donne, Manuel Vallicella si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 prima come corteggiatore di Ludovica Valli – che ai tempi preferì uscire dal programma con Fabio Ferrara – e poi come tronista. Scelto da Maria De Filippi per la sua indole e il carattere un po’ chiuso, Manuel preferì ben presto abbandonare la trasmissione a causa di una serie di problemi familiari che gli impedivano di vivere serenamente l’esperienza televisiva.

Manuel Vallicella si è suicidato a 35 anni

Legatissimo alla madre, che soffriva di una malattia, Manuel Vallicella è sempre stato molto seguito sui social anche se, dopo Uomini e Donne, aveva scelto di allontanarsi dalle luci dei riflettori.

La scomparsa dell’amata mamma è stata per lui un colpo devastante, in tanti si erano stretti attorno all’ex tronista per manifestargli il loro affetto e la loro vicinanza.

Vallicella, tuttavia, sembrava aver superato il lutto aprendo uno studio di tatuaggi, da sempre la sua grande passione.

Nelle ultime ore, però, l’amico Enrico Ciriaci ha dato la tragica notizia: Manuel è morto, si è suicidato a soli 35 anni, compiuti lo scorso gennaio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG