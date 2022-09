Brutta aggressione nei confronti dell’inviato di Striscia la notizia, Max Laudadio, e di un cameraman del tg satirico di Antonio Ricci.

La nuova stagione di Striscia la notizia partirà il prossimo 27 settembre, ma gli inviati sono già al lavoro per la realizzazione di nuovi servizi. Tra questi, Max Laudadio, impegnato nelle ultime ore in una inchiesta riguardante un parcheggio di Varese i cui gestori avrebbero annullato i ticket dei clienti scegliendo di alzare la sbarra manualmente per i soldi. L’inviato di Canale 5, dopo un primo servizio risalente allo scorso aprile, è tornato sul luogo e i due uomini presenti hanno brutalmente aggredito lui e il cameraman che lo accompagnava.

Max Laudadio e il cameraman in ospedale

Come riportato da una nota diramata da Striscia la notizia, “Laudadio è stato aggredito in un parcheggio di Varese, oggetto di un suo servizio, perché qui i gestori avrebbero annullato i ticket dei clienti che vanno a pagare in contanti la sosta, alzando la sbarra manualmente per i soldi”.

Stando al racconto dell’inviato del tg satirico, il fratello del gestore del parcheggio lo avrebbe colpito con pugni e calci. Ma l’aggressione più feroce è stata quella subita dal cameraman.

“Appena arrivato, il gestore ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro, racconta l’inviato”, ha raccontato Laudadio.

“Ma non è finita qui. Il colpo di grazia l’ha dato la signora – ha aggiunto l’inviato di Striscia la notizia – che mentre eravamo ‘impegnati’ con il fratello è tornata e con un bastone di metallo ha rotto il naso all’operatore […]”

L’intervento della polizia ha messo in salvo Laudadio e il cameraman, ma per loro è stato necessario l’intervento dei medici. “Entrambi sono finiti all’ospedale – ha fatto sapere il tg satirico -. Per l’inviato sette giorni di prognosi, mentre per l’operatore, a cui è andata peggio, naso rotto e venti giorni di prognosi”.

