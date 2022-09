Alla notizia della morte di Manuel Vallicella, Ludovica Valli ha ricordato il suo ex corteggiatore con un post su Instagram.

La tragica scomparsa di Manuel Vallicella, morto suicida a soli 35 anni, ha travolto il mondo di Uomini e Donne. Il giovane si era fatto conoscere dagli appassionati del dating show come corteggiatore di Ludovica Valli, che concluse il suo percorso da tronista con lui e con Fabio Ferrara, poi diventato la sua scelta. Il ricordo di Vallicella, però, è sempre stato vivo nell’influencer che, alla notizia della sua morte, gli ha dedicato un pensiero commosso.

Ludovica Valli: “Manuel, ora puoi riposare”

“Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci – ha scritto Ludovica Valli in una Instgram story in cui ha raccolto alcuni dei loro momenti più belli a Uomini e Donne – .Averti conosciuto è stato un onore”.

“Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve. Manuel, fa buon viaggio”, ha concluso l’influencer.

Nonostante siano passati diversi anni dalla fine dell’esperienza di Ludovica come tronista, la Valli ha conservato un ottimo ricordo del suo ex corteggiatore e la notizia della scomparsa, avvenuta in modo così tragico, l’ha evidentemente scossa.

Come lei, tantissimi volti vicini a Uomini e Donne, non hanno potuto fare a meno di rivolgere un pensiero a Manuel Vallicella.

