Primi momenti di emotività all’interno del GF Vip. Protagonista Luca Salatino, ex volto di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Neppure un giorno dall’inizio del GF Vip, ma sembra che per qualcuno ci siano già momenti di forte emotività. Parliamo di Luca Salatino che, dopo appena poche ore, è stato autore di uno sfogo con tanto di lacrime per un motivo molto particolare.

GF Vip, Luca Salatino in lacrime: cosa è successo

Luca Salatino

Come detto, dopo sole poche ore dall’inizio del GF Vip, Luca Salatino già non ha saputo trattenere le lacrime. Tutta colpa della nostalgia per la distanza dalla sua dolce metà, Soraia Allam Ceruti, fidanzata conosciuta a Uomini e Donne di cui, a quanto pare, è profondamente innamorato.

Negli ultimi tempi, infatti, la coppia ha iniziato a vivere insieme confermando i forti sentimenti. L’ex volto del format di Maria De Filippi, ha avuto i primi segni di nostalgia: “Questa cosa è bella perché vuol dire che sono innamorato. L’ho aspettata tanto”, ha confidato Salatino ad Antonino Spinalbese.

Nelle sue parole qualche attimo di incertezza e singhiozzi che confermando l’emozione. “L’importante è che questa cosa non mi faccia rovinare l’esperienza da questo. Quando mi sveglio e non la trovo mi manca. È un’esperienza per noi, ci legherà ancora di più”.

Il suo sfogo ha già raccolto diversi pareri da parte del pubblico social che ha commentato le parole del ragazzo in modo molto critico. In tanti, infatti, sono rimasti molto sorpresi dalle tempistiche. “Neppure un giorno dall’ingresso nella Casa, ma dai”, ha scritto qualcuno. “Ma che piange di già!!!”, ha detto un altro utente.

Di seguito anche il post Instagram del GF Vip con le immagini:

