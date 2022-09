La morte di Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne, ha colpito il mondo dello spettacolo. L’amico dice la sua sulle possibili cause.

La morte di Manuel Vallicella ha colpito il mondo dello spettacolo, il programma Uomini e Donne e, ovviamente, anche le persone a lui più care, sconvolte da quanto accaduto e da quello che sembra essere stato un suicidio. A Fanpage, un suo caro amico ha parlato di quelli che per lui possono essere stati i motivi che lo hanno spinto a tale gesto.

Manuel Vallicella, parla l’amico

Come detto, a parlare della morte di Manuel Vallicella, è un suo amico, Enrico Ciriaci, che a Fanpage ha provato a dare la sua versione dei fatti raccontando anche di aver avuto una chiamata con il 35enne ex di Uomini e Donne solamente pochi giorni fa.

“Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo”, ha detto l’amico di Vallicella. “Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”.

“Se aveva altri parenti o una compagna? Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social”.

Sul fatto che sia apparentemente morto nel suo negozio di tatuaggi: “Me lo hanno detto i nostri amici, avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio. Da quello che so sì, ma adesso girano tante voci. Ci eravamo sentiti 4 giorni fa. Lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato l’invito. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio”.

“Come mi era sembrato? Normale, niente di diverso rispetto alle volte precedenti. Era bravo a mascherare le emozioni”.

Di seguito, invece, quello che è stato il messaggio di Uomini e Donne per salutare Manuel:

