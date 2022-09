Una storia social di Arisa ha fatto capire il suo pensiero a proposito di alcune dichiarazioni della nota politica Giorgia Meloni.

Non solo Elodie, c’è un’altra cantante contro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Parliamo di Arisa che, almeno in tema di aborto, sembra non pensarla proprio come la politica. La conferma è arrivata dai social e da alcune stories che l’artista ha pubblicato.

Arisa contro Giorgia Meloni: le parole

Arisa

Come detto, Arisa pare non pensarla esattamente come Giorgia Meloni a proposito di aborto. La conferma è arrivata dai social dove la cantante ha condiviso un recente discorso della politica sull’argomento: “Guardi che in Italia non mi risulta sia accaduto da nessuna parte che una donna che voleva interrompere una gravidanza non abbia poruto farlo”, le parole dette dalla leader di Fratelli d’Italia nel video condiviso da Arisa.

“Dopo di che il diritto all’aborto in Italia è sempre stato garantito, vabbè hanno avuto delle difficoltà. Mi perdoni ma c’è anche la coscienza delle persone, non è che possiamo costringere le persone a fare cose che non si sentono di fare”, ha continuato nella clip la politica.

Tali dichiarazioni hanno suscitato nella cantante una reazione decisamente contrastante. Infatti, l’artista, non volendo lasciare spazio a dubbi sul suo pensiero politico, ha accompagnato il tutto con commento molto chiaro. Se nella sua stories precedente aveva scritto, riferendosi ad un altro video: “Mi fa troppo ridere”, quando si è trattato della Meloni, a caratteri cubitali, Arisa ha scritto: “Anche questo”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cantante a proposito dell’uscita del videoclup del suo ultimo pezzo:

