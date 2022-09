Elodie è tornata a esprimersi sul mondo politico durante la sua partecipazione al Festival di Venezia e si è scagliata contro Giorgia Meloni.

Elodie non ha mai evitato di prendere posizioni politiche e, in occasione del Festival di Venezia, la famosa cantante ha detto la sua in merito alle elezioni del prossimo 25 settembre, specificando che non voterà Giorgia Meloni né il PD. “Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd. Il fatto è che tutti mi vogliono etichettare”, ha dichiarato la cantante a La Stampa, mentre sulla Meloni ha affermato: “Non sono d’accordo. L’unico pregio della Meloni è che è determinata”.

Elodie

Elodie contro Giorgia Meloni

Elodie è tornata a dire la sua sul mondo politico e, nelle ultime ore, ha lanciato una nuova stoccata contro Giorgia Meloni, su cui già si era espressa nei giorni scorsi. “Il suo programma politico mi fa paura”, aveva dichiarato Elodie nei giorni scorsi, attraverso i social.

Intanto i sondaggi sembrano dare la Meloni come possibile premier e in tanti, come la cantante, si sono schierati contro (o a favore) della leader di Fratelli D’Italia. Per le sue dichiarazioni a supporto della Meloni la conduttrice Barbara D’Urso è finita nell’occhio del ciclone proprio nelle ultime ore.

