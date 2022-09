Cristina Marino e Argentero aspettano il secondo figlio e sul red carpet di Venezia l’attrice ha messo in mostra per la prima volta la pancia.

Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato di aspettare il loro secondo bambino poco prima di partire per il Festival di Venezia, dove l’attrice ovviamente non avrebbe potuto nascondere le prime rotondità dovute alla sua seconda gravidanza. Più belli e seducenti che mai i due hanno sfilato insieme con degli eleganti abiti firmati Armani e hanno conquistato i fan dei social.

Cristina Marino: il pancino sul red carpet di Venezia

Cristina Marino e Luca Argentero saranno presto genitori per la seconda volta e, durante il red carpet per il Festival di Venezia, l’attrice ha sfilato accanto a suo marito con un sontuoso abito di Armani e mettendo in mostra le prime rotondità dovute alla gravidanza.

La coppia è entusiasta per l’arrivo di questo secondo bebè che entrambi hanno ardentemente desiderato. Nel 2020 i due hanno avuto la loro prima figlia, Nina Speranza, e l’attrice ha confessato che le sarebbe piaciuto avere presto una famiglia numerosa. Al momento non è dato sapere se il piccolo in arrivo sarà un bambino o una bambina e in tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più.

