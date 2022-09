Il primo weekend di settembre è stato ricco di annunci drammatici e inaspettati nel mondo vip: scopriamo di quali si tratta.

Da Jane Fonda, che ha parlato per la prima volta la sua battaglia contro il cancro, a Mara Venier, che ha svelato di aver subito le violenze di un suo ex, scopriamo quali sono stati i gossip più sconvolgenti del primo weekend di settembre nel mondo vip.

I gossip del weekend

La celebre attrice Jane Fonda ha svelato che sta combattendo contro un linfoma. L’attrice 85enne si sta sottoponendo alla chemioterapia e attraverso un post via social ha svelato di sentirsi fortunata nel poter affrontare le cure a differenza dei tanti, negli Stati Uniti, che non possono permetterselo.

Un altro annuncio scioccante che ha caratterizzato gli ultimi gossip del mondo vip è quello fatto da Mara Venier, che per la prima volta ha svelato di aver subito le violenze di un suo ex (di cui ha preferito non svelare l’identità). L’uomo in questione sarebbe arrivato a minacciare la conduttrice di volerla uccidere.

Mara Venier

Continuano a tenere banco le indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti: secondo i rumor più insistenti circolati in rete durante il weekend i due avrebbero vissuto “da separati” già da un anno prima di annunciare pubblicamente la loro separazione. In queste ore sembra che i due si confronteranno con i loro avvocati per stabilire come procedere nella divisione dei loro beni.

Notizie più allegre sul versante di Amici: l’ex concorrente Michele Nocca si è finalmente sposato col compagno John Azzopardi. “Siamo marito e marito”, hanno annunciato con gioia i due attraverso un post via social.

Durante il weekend Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, è tornata a sorpresa a mostrarsi sui social. Nonostante i gossip da cui è stata travolta la scorsa settimana in merito alla sua presunta gravidanza ha preferito non proferire parola in merito alla questione.

