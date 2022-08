Secondo Chi Aurora Ramazzotti sarebbe in attesa del suo primo figlio insieme al suo fidanzato, Goffredo Cerza.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, secondo Chi aspetterebbe il suo primo figlio. In passato Aurora ha più volte smentito le notizie in circolazione in merito a una sua presunta gravidanza mentre oggi – dopo lo scoop di Chi – la giovane si è chiusa nel più totale riserbo. Sempre secondo il settimanale di Signorini i genitori dell’influencer sarebbero più felici che mai per quello che sarà il loro primo nipotino, la cui nascita sarebbe attesa per gennaio.

Aurora Ramazzotti è incinta del suo primo bambino? L’indiscrezione (diffusa da Chi) è diventata sempre più insistente in rete e finora – al contrario delle altre volte – Aurora Ramazzotti non l’ha ancora smentita (né confermata). La figlia di Michelle Hunziker alcuni mesi fa era stata avvistata in Sardegna mentre acquistava un test di gravidanza insieme a sua madre, e da subito i settimanali avevano ipotizzato che potesse essere in attesa di un bebè.

Per adesso sulla questione non vi sono conferme ma secondo Chi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbero al settimo cielo per l’arrivo del loro primo nipotino e avrebbero ricominciato a sentirsi di frequente proprio per via di questa importante novità.

