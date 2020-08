Alcune coppie di vip hanno dichiarato che il segreto dei loro matrimoni felici è quello di…dormire in camere separate: scopriamo di quali si tratta.

Gwyneth Paltrow, la Regina Elisabetta, ma anche Milena Vukotic e Maria De Filippi, dormirebbero in camere separate rispetto a quella dei loro partner e questo non li avrebbe “allontanati” ma anzi, sarebbe servito ad intensificare ancora di più il loro rapporto.

“È molto civile. Ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari”, ha dichiarato Milena Vukotic a Vanity Fair. Curiosi? Vediamo quali sono le altre coppie vip che dormono in camere separate.

Le coppie vip che non dormono insieme

Per alcune coppie il fatto di non dormire insieme starebbe solo a significare la necessità di poter vivere meglio i propri spazi. Maurizio Costanzo ad esempio ha dichiarato: “Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare (…) Oltretutto prima russavo pure (…)“, ha rivelato a Vanity Fair.

Gwyneth Paltrow

L’attrice Milena Vukotic e suo marito, Alfredo Baldi, avrebbero deciso di vivere in appartamenti separati, ma attigui: all’inizio della loro frequentazione infatti, l’attrice viveva con sua madre. Più tardi però hanno imparato a considerare i pregi del mantenere ognuno il proprio appartamento, e la loro unione procederebbe a gonfie vele!

Anche Gwyneth Paltrow è un’estimatrice delle camere separate: nel 2019, a un anno dalle sue nozze col produttore televisivo Brad Falchuk (protagonista di molti dei suoi scatti su Instagram), ha dichiarato al Sunday Times che loro due dormirebbero insieme per 4 giorni alla settimana, e che poi lui farebbe ritorno nella sua casa di Los Angeles.

Il curioso caso del telefono del Principe Filippo

Nel 2014 durante un’asta giudiziaria è venuto fuori che anche la Regina Elisabetta e il Principe Filippo non avrebbero mai condiviso il proprio talamo nuziale. All’asta è stato battuto un telefono appartenente al principe su cui comparivano solo alcuni tasti: uno per contattare lo scudiero, uno per contattare il principe del Galles e infine uno per “la camera da letto di Sua Maestà.”