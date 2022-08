Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e un test di gravidanza sospetto. Cosa ci nascondono le due bellissime showgirl?

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti viste a comprare test di gravidanza. Una vera e propria bomba nel mondo dello spettacolo quella lanciata dal Settimanale Chi. Ma per chi sarà? Al momento ci sono varie ipotesi e i fan aspettano solo di saperlo.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e il test di gravidanza

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

Le vacanze in Sardegna di Michelle Hunziker con le figlie sono state molto chiacchierate e in queste ore è uscita una notizia bomba che potrebbe mettere ulteriore pepe a questa estate 2022.

Ebbene sì, perché secondo il settimanale Chi, la Hunziker e la sua figlia più grande, Aurora, sarebbero state viste in un momento molto particolare. Le due sarebbe state pizzicate in farmarcia a comprare un test di gravidanza.

Secondo il magazine tale situazione sarebbe avvenuta proprio durante le vacanze in Sardegna ben documentate da stampa e anche dalle dirette interessate.

Con le due donne, come anticipato, presenti nell’Isola pure Celeste e Sole, le due figlie avute da Michelle con Tomaso Trussardi.

Ma la domanda che si pongono ora i fan è la seguente: “Per chi sarà stato il test'”. “Sarà servito alla mamma o alla figlia?”. Entrambe le donne, ad oggi, sono impegnate, felicemente, in due relazioni importanti. Mamma Michelle con Giovanni Angiolini, mentre Aurora è fidanzata da anni con Goffredo Cerza.

A questo punto non resta che attendere ulteriori novità a proposito stando ben attenti a possibili indizi social. Già in passato si era parlato di possibile gravidanza da parte della svizzera che aveva dovuto smentire tutto in modo categorico. Che adesso le cose possano essere diverse? Chi lo sa…

Di seguito un recente post su Instagram proprio delle due donne in vacanza in Sardegna:

