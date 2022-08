Vanessa Incontrada sta vivendo un periodo di grande “trasformazione”: sogna un altro figlio e una nuova passione.

Intervistata da Vanity Fair, Vanessa Incontrada si è raccontata a cuore aperto, confermando la crisi con lo storico compagno Rossano Laurini. L’attrice e conduttrice ne aveva già parlato lo scorso febbraio, ospite di Verissimo, ma in seguito era scesa nel silenzio più totale. Adesso, oltre a ribadire la sua situazione sentimentale, ha confessato che sogna “un altro figlio” e una “nuova passione”.

Vanessa Incontrada sogna un altro figlio

Vanessa Incontrada sta vivendo un momento d’oro a livello professionale – presto tornerà su Canale 5 con Fosca Innocenti 2 – ma dal punto di vista personale è immersa in un processo di grande “trasformazione“. L’attrice e conduttrice e lo storico compagno Rossano Laurini, padre dell’unico figlio Isal, sono insieme da 15 anni, ma sono finiti in una crisi che sembra non aver dato esiti positivi. Vanessa sta ancora cercando di capire cosa vuole dal futuro e non sa bene se l’uomo continuerà ad essere al suo fianco. Di certo, lo sarà nell’educazione del pargolo, ma non può dire con certezza se occuperà o meno il suo cuore. “Ci deve essere complicità non solo nelle cose ‘serie’ ma anche nella leggerezza, ci deve essere armonia. Sennò si arriva a un punto in cui non sai più che cosa dire, e in una coppia se non sai più di che cosa parlare inizia a essere un grande problema“, ha dichiarato l’attrice.

Nonostante tutto, la Incontrada non si abbatte e sogna in grande. Tra i suoi desideri ci sono un altro figlio e una nuova passione. Ha ammesso: “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole“.

Perché non ha annunciato pubblicamente la fine della sua relazione?

Rispetto a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e a Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno annunciato la separazione con un comunicato stampa all’Ansa, Vanessa ha preferito mantenere privata la crisi con il compagno. In merito a questa sua decisione, ha dichiarato: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita“.

