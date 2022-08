Tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono il loro amore a Ponza…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia e dopo averlo reso noto attraverso alcuni scatti social, ecco di nuovo paparazzati insieme per una fuga d’amore sull’Isola di Ponza. A scattare le foto è stato il settimanale Chi che svela baci bollenti ma anche possibili progetti futuri…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: fuga d’amore e progetti

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Come detto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più e hanno dato inizio alla loro relazione “bis”. I due sono tornati ad essere una coppia e si sono concessi una fuga d’amore sull’Isola di Ponza.

Come si vede dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, i due non nascondono più la passione e hanno deciso di trascorrere qualche giorno all’insegna del relax. Sole, tuffi e tante dolci e passionali effusioni.

Tanta la complicità e la splendida location tra panorami mozzafiato e acque cristalline rende tutto ancora più speciale. La coppia è tornata a far brillare gli occhi dei tanti fan che speravano, visti comunque i buoni rapporto che da sempre ci sono stati, in una loro reunion che adesso c’è stata e che potrebbe anche avere dei risvolti.

Infatti, sfogliano le pagine del settimanale, viene ricordato come la showgirl argentina abbia, di recente, raccontato a Verissimo di volere un terzo figlio dopo Santiago, avuto appunto con Stefano, e Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese. Per il momento, però, non c’è nulla di certo e si tratta solo di possibili previsioni. Non resta che aspettare e vedere se il terzo bimbo sarà ancora un “De Martino”…

Di seguito un post Instagram disniepo_2.0 che riporta le pagine di Chi con le foto dlela coppia:

