Pierluigi Diaco impassibile: la decisione sui cellulari durante la nuova trasmissione da lui condotta, BellaMa.

Pierluigi Diaco sergente di ferro in vista del suo prossimo programma. Ebbene sì, perché per ‘BellaMa’, trasmissione che dovrebbe partire a settembre su Rai2 e che lo vedrà nelle vesti di ideatore e conduttore, ci saranno regole da rispettare, anche severe. In modo particolare una sui telefoni cellulari…

Pierluidi Diago e la regola sui cellulari

Pierluigi Diaco

Come detto, Pierluigi Diaco tornerà protagonista in tv con un programma che avrà come obiettivo di mettere a confronto la generazione Z con i cosiddetti boomer cercando di creare un diagolo generazionale. La trasmissione partirà lunedì 12 settembre e andrà in onda tutti i giorni alle 15:15.

Ma a far parlare, adesso, non è solo la novità del programma, bensì alcune regole che dovranno essere rispettate e che lo stesso Diaco ha rivelato al Corriere della Sera. In modo particolare una: l’assenza dei telefoni cellulari durante la trasmissione. “Verranno requisiti per passare un’ora e 454 fuori da questo meccanismo”.

La notizia in sé non è certo qualcosa di clamoroso, se non fosse che proprio il conduttore ha un precedente poco felice a proposito di telefoni cellulari in studio.

Nel 2019, nel corso della trasmissione ‘Io e Te’, infatti, era squillato un telefono e lui aveva detto in modo molto offeso e stupito: “Hai portato il cellulare in studio? Ma perché? Non sto scherzando, io vieto assolutamente di portare il cellulare in studio. Ve lo dico sinceramente, trovo molto maleducato entrare in casa e in uno studio televisivo e quando si parla, si discute avere il cellulare acceso, lo trovo maleducatissimo. Vi chiedo di spegnere il telefono”.

Di seguito “il precedente” che vi abbiamo raccontato pubblicato qualche tempo fa in un post su Twitter:

diaco out of mind pic.twitter.com/nuBllaRvI6 — giornalisti out of context (@giornalistiooc) September 3, 2020

