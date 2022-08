Dal Grande Fratello ad Avanti un Altro, Sophie Codegoni ha annunciato di essere la prossima Bonas del noto programma Mediaset.

Annuncio importante da parte di Sophie Codegoni che ha raccontato a Chi di essere stata selezionata per fare la Bonas nel noto programma Mediaset ‘Avanti un Altro’, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. La modella e influencer, dopo il GF Vip sarà dunque protagonista in tv con uno step importante per la sua carriera.

Sophie Codegoni nuova Bonas di Avanti un Altro

PAOLO BONOLIS

Intervistata da Chi, Sophie Codegoni ha raccontato come ha avuto la parte al noto programma televisivo: “Ho fatto il provino con l’intenzione di chi, finito un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso”, le sue parole.

Probabile che molto di questo successo per il nuovo ruolo sia dipeso anche dalla visibilità datale dalla partecipazione al Grande Fratello: “E infatti ho ringraziato Alfonso Signorini per avermi scelta. devo molto al reality. Un’esperienza che mi è servita anche fuori per eliminare le mele marce che avevo attorno”.

La ragazza è pronta ad impegnarsi e non precludersi alcuna possibilità futura: “Sognare non è un reato e io sogno partendo dal basso, di condurre un giorno un programma tutto mio”. Per farlo potrà confrontarsi ogni giorno con professionisti di livello: “Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh… lui è un maestro della tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola”.

Un passaggio anche sulla reazione alla notizia da parte del suo compagno Alessandro Basciano: “L’ho detto in primis a lui. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi, dopo aver avuto la conferma da Sonia ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva”.

Di seguito alcune immagini della prossima ‘Bonas’ condivise in un post su Instagram:

