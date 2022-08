Cifre importanti per Gigi D’Alessio che ad ogni concerto può arrivare a guadagnare delle somme molto elevate grazie alla sua fama e carriera.

Gigi D’Alessio è senza dubbio uno dei cantanti italiani più seguiti e importanti di tutto il Belpaese. La carriera ricca di successi lo vede protagonista ancora oggi di concerti sold out come confermano pure le recenti date estive. Ma la domanda che in tanti si sono posti è relativa al compenso che il cantautore napoletano possa ricevere dopo le sue esibizioni. Di fatto, quanto guadagna Gigi?

Gigi D’Alessio, quanto guadagna per un concerto

Gigi D’Alessio

Amato soprattutto in Italia, ma anche all’estero, Gigi D’Alessio vanta una carriera nell’ambito della musica e dello spettacolo di assoluto rispetto. Ecco perché non bisogna sorprendersi quando si parla dei cachet che riceve per tenere un concerto, qualsiasi esso sia.

Difficile dire quanto possa effettivamente guadagna il cantante per le sue esibizioni o per un suo concerto, ma indubbiamente la cifre sarà elevata. Sebbene, ribadiamo, non ci siano certezze sul quanto guadagni il buon Gigi, TSP riporta che in occasione dell’evento a Pratola Serra, in Irpinia, il cantautore era arrivato ad ottenere un cachet pari a 80 mila euro.

Una somma di denaro piuttosto elevata che aveva generato diverse polemiche e critiche anche nei confronti dell’amministrazione comunale guidata all’epoca dal primo cittadino Emanuele Aufiero.

In quell’occasione, lo stesso cantante aveva spiegato come venissero poi suddivisi quei soldi tra compenso personale, tasse e altro precisando, tra le altre cose, come quella cifra fosse stata poi investita esclusivamente dagli sponsor.

Il cantautore napoletano aveva comunque informato che di quella somma pari a 80.000 euro, 16.000 euro fossero soltanto per l’Iva. E poi, dei 64.000 euro restanti dovevano servire anche a pagare tutta l’organizzazione tra palco, concerto e sicurezza.

Insomma, a D’Alessio di quei soldi sarebbe rimasto decisamente meno.

Di seguito un recente post Instagram del cantante durante uno degli ultimi show:

