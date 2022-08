Finalmente allo scoperto, Matilde Brandi appare più innamorata che mai col suo nuovo compagno che, però, rimane ancora misterioso…

Ha ritrovato il sorriso e l’amore Matilde Brandi che nelle ultime ore, sui social. ha pubblicato alcune stories che non lasciano dubbi. La showgirl ha mostrato, seppur parzialmente, di avere al suo fianco un nuovo compagno. Una bella notizia per la donna dopo la fine del matrimonio con Marco Costantini.

Matilde Brandi è di nuovo innamorata

Matilde Brandi

Sembra proprio che per Matilde Brandi ci sia un nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Marco Costantini, il cuore della ballerina romana è tornato a battere forte per un altro uomo. La donna, per la prima volta dopo tanto tempo, ha pubblicato una romantica foto nelle storie Instagram nella quale si mostra con tanto di cuore in dolce compagnia.

Curioso, però, che per adesso, l’identità del compagnia rimanga misteriosa. Infatti, la Brandi ha scelto di “censurare” con cuore i volti protagonisti dello scatto. Ad ogni modo, non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di “amore” visto che nel sottofondo della storia dove appare l’immagine è stato messo il brano di Ultimo Rondini al guinzaglio che sembra a tutti gli effetti una dedica d’amore.

Per la showgirl e ballerina, dunque, una splendida notizia dopo che nel 2021 si era conclusa la lunga relazione con il commercialista padre delle sue figlie Aurora e Sofia, Marco Costantini. All’epoca, la 53enne era reduce dall’esperienza al Grande Fratello e aveva raccontato appunto di aver detto basta alla sua relazione, tra l’altro non in modo molto sereno.

Ora, però, le cose col suo ex compagno si sono sistemate e lei ha anche ritrovato l’amore. Anche se resta ancora misterioso il nome del nuovo fidanzato. Non resta che attendere qualche altro indizio per saperne di più…

IN_Matilde_Brandi

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Brandi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG