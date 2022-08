Bianca Atzei racconta la gravidanza e parla di tanti argomenti legati alla nascita del bambino ma anche del rapporto col suo Stefano Corti.

Bianca Atzei e Stefano Corti si stanno godendo alcuni momenti di relax in vacanza ma soprattutto stanno vivendo grandi emozioni dopo aver scoperto di aspettare un bambino. La coppia lo ha anche reso pubblico poche settimane fa e in queste ore la cantante ha voluto raccontare qualche dettaglio ai suoi fan nel corso di un Q&A su Instagram.

Bianca Atzei: l’aborto, la gravidanza e il matrimonio…

Bianca Atzei

Dopo aver annunciato di attendere un bambino, i fan di Bianca Atzei sono rimasti giustamente felice ma, allo stesso tempo, in apprensione considerando anche quanto accaduto nel recente passato della donna che, sfortunatamente, aveva subito un aborto.

Anche di questo duro argomento, la cantante ha voluto parlare ai suoi sostenitori: “Come hai trovato la forza di riprovare? Io dop anni di negativi sono a pezzi”, le ha chiesto una fan. La Atzei ha risposto: “Non è stato facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta che Stefano provava anche solo a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente. […]. Prima dobbiamo star bene noi, interiormente”.

Passando poi ad argomenti più gioiosi: “Sento una felicità immensa e questo mi dà un’energia incredibile”. E sul sesso del bambino: “Da sempre però l’idea del maschietto mi ha fatto impazzire. Il nome? Per la femmina il nome è scelto e siamo in perfetta sintonia. Per il maschio ho due nomi ma a Ste non convincono”.

Alla domanda sul matrimonio, però, la coppia ha risposto in modo curioso. Bianca ha “passato la palla” a Stefano che, a modo suo, con il dito medio, ironico, a chi ha fatto la domanda, ha fatto capire che per ora non se ne è ancora parlato…

IN_Bianca_Atzei

Di seguito, invece, il post Instagram col quale la coppia aveva annunciato di aspettare un bimbo:

Riproduzione riservata © 2022 - DG