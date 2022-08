Sabrina Ferilli dice la sua sulle copertine che hanno visto nell’ultimo periodo protagonista Vanessa Incontrada in relazione al suo fisico.

Ha fatto discutere nelle scorse settimane, l’accanimento dei media su Vanessa Incontrada. La polemica era scattata dopo che la showgirl spagnola era finita sulla copertina di Nuovo che ne metteva in evidenza il fisico. Si era parlato di body shaming e da quel momento la donna era comparsa su ogni giornale. A parlare di questa situazione è stata anche Sabrina Ferilli che, evidentemente stufa della vicenda, ha parlato in modo diretto sui social rivolgendosi ad un utente.

Sabrina Ferilli e le copertine sul fisico di Vanessa Incontrada

SABRINA FERILLI

Come anticipato, dopo quella “famosa” copertina di Nuovo, Vanessa Incontrada era apparsa su diversi altri giornali. Di recente, anche su Vanity Fair dove appariva senza veli. All’ennesimo commento sulla showgirl spagnola, ecco che Sabrina Ferilli ha voluto dire la sua rispondendo ad un utente che l’aveva accusata di criticare la collega. L’attrice romana, però, ha spiegato come, probabilmente, era il caso di darci un taglio sull’argomento che, evidentemente, era diventato “più importante” del dovuto.

“Chi ha criticato l’attrice? Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile!”, le parole della Ferilli. “Probabilmente s’è rotta le balle anche lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso! Dura da secoli! E’ che uno ad un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso… e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo! Visto che meritatamente lavora tanto! Dai su! Ma basta!”.

Insomma, staremo a vedere se anche dopo questo parere della romana ci sarà effettivamente un “taglio” alle questioni legate al fisico della Incontrada ed in generale a quello delle donne.

Di seguito un post su Twitter di Francesco Canino che riprende le parole della Ferilli:

una Sabrina Ferilli categorica sulla copertina della Incontrada. pic.twitter.com/BsX9gbbVDi — Francesco Canino (@fraversion) August 2, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG