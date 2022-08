Se nelle scorse ore vi abbiamo parlato del “cambio di guardia” nella villa di Sabaudia tra Ilary Blasi e Francesco Totti in queste ore, invece, dobbiamo parlare solo dell’ex capitano della Roma. Dopo la separazione dalla storica compagna, ecco l’ex giocatore pizzicato, ancora una volta, sotto casa di quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

L’attenzione sulla Blasi e su Francesco Totti è ancora tantissima. Se la presentatrice non ha nascosto nulla, o quasi, di queste settimane, tra vacanza in Tanzania e soggiorno nella sua casa di Sabaudia, l’ex Roma è stato meno “pubblico”, anche se è finito lo stesso sotto i riflettori.

Infatti, le telecamere di Chi lo hanno pizzicato, di nuovo, a casa di Noemi Bocchi. Il Pupone è stato visto raggiungere casa della nuova fiamma intorno alle 21.30 di giovedì 28 luglio salvo poi restare lì tutta la notte. Il giorno dopo, intorno alle 10.30, è stata la Bocchi la prima a varcare il portone di casa per uscirne e solamente dopo è stato il turno di Totti.

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la donna, consapevole della presenza dei fotografi appostati sotto casa sua, ha provato a sviarli per portarli a seguila. Tentativo fallito, dato che Totti è stato poi fotografato poco dopo. Le immagini esclusive lo confermano.

Di seguito le immagini pubblicate in un post Instagram proprio da Chi:

View this post on Instagram

