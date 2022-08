Vanessa Incontrada ha rotto il silenzio sulla crisi che sta vivendo con il compagno Rossano Laurini: si parla di “momento riflessivo”.

Lo scorso febbraio, ospite di Verissimo, Vanessa Incontrada ha annunciato di essere in crisi con lo storico compagno Rossano Laurini. Da quel momento in poi, l’attrice e conduttrice è scesa nel silenzio totale, non rilasciando più dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale. Nelle ultime ore ha deciso di vuotare il sacco, sbottonandosi molto di più.

Vanessa Incontrada parla della crisi con il marito

Intervistata da Vanity Fair, Vanessa Incontrada ha rotto il silenzio sulla crisi che sta vivendo da mesi con compagno Rossano Laurini. I due sono una coppia da ben quindici anni e, ad inizio del 2022, hanno iniziato ad avere qualche problemino. Lo scorso febbraio, ospite di Verissimo, l’attrice e conduttrice ha ammesso di essere un un momento sentimentale piuttosto difficile, ma non ha aggiunto dettagli. Adesso, a distanza di qualche mese, ha deciso di sbottonarsi un po’ di più.

“Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti“, ha dichiarato la Incontrada. L’attrice e conduttrice ha parlato di un momento di riflessione, non solo sentimentale. E’ come se stesse facendo una sorta di bilancio esistenziale, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Vanessa Incontrada sogna un altro figlio

La Incontrada non si è fossilizzata nel “momento riflessivo“, ma ha dato inizio ad un profondo processo di “trasformazione“. Parlando della crisi con il compagno, l’attrice ha anche spiegato il motivo per cui, rispetto ad altre colleghe, ha preferito non fare annunci pubblici. “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita“. Il riferimento, ovviamente, è alla recente separazione annunciata da Ilary Blasi e Francesco Totti.

Crisi a parte, Vanessa ha un sogno che spera di realizzare: avere un secondo figlio. Ha ammesso: “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG