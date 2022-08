Tramite il suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha replicato a tutti coloro che la accusano di essere una persona “lamentosa”.

Selvaggia Lucarelli ha replicato ancora una volta ai suoi ‘amati’ haters. Dopo l’ennesima battaglia contro un tassista, la giornalista di Domani ha risposto a tutti coloro che la accusano di essere una persona “lamentosa“. Come al solito, le sue parole sono pungenti e colpiscono in pieno il ‘nemico’.

Selvaggia Lucarelli replica a quanti la accusano di essere lamentosa

Quanti seguono Selvaggia Lucarelli sono abituati alle sue battaglie, specialmente quando di mezzo ci sono temi a cui tiene particolarmente. E’ anche per questo, però, che la giornalista attira sempre parecchie critiche. Gli haters non vedono l’ora di vederla commettere un passo falso e anche quando ciò non avviene trovano la scusa giusta per riservarle parole al vetriolo. Nelle ultime ore, Selvaggia ha condiviso una serie di Instagram Stories in cui si mostra mentre discute pesantemente con un tassista. Il motivo? La mancanza del Pos, ovvio. Dopo aver rimesso al suo posto il lavoratore, riuscendo a pagare con il bancomat al termine di una lunga trattativa che chiamava in causa anche la Polizia, la Lucarelli ha replicato agli odiatori seriali che la accusano di “lamentarsi sempre“.

“Rispondo ai soliti che ritengono un po’ inopportuna questa cosa di ‘lamentarsi’. Signori, ci siete già voi a farvi andare bene tutto, accomodatevi sulla poltrona degli ignavi. A me il mondo non va bene così com’è, non mi rassegno, non cerco la comodità“, ha tuonato la giornalista mostrando il dito medio agli odiatori seriali.

Ecco il video in cui Selvaggia discute con il tassista:

Selvaggia “lamentosa”? No, semplice “giornalista” che ama il suo lavoro

Non contenta, Selvaggia ha concluso: “Faccio la giornalista e parecchio tempo fa ho scelto di utilizzare i miei social per parlare del mondo in cui viviamo anziché per vendervi struccanti. Se tutto questo è urticante, quella è la porta“. Un invito a smettere di seguirla, quello che la Lucarelli ha rivolto agli haters. Questi ultimi avranno colto il senso delle sue parole? Molto probabilmente no. Alla prossima battaglia, gli odiatori seriali si faranno trovare al loro solito posto.

