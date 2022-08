Sembra esserci stato un ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore dopo i rumors d’addio: l’indiscrezione.

Ah, l’amore… Pare proprio che, ancora una volta, il cuore abbia trionfato. Parliamo di quanto sembra sia accaduto a Cesare Cremonini e Martina Maggiore. I due, che solamente poche settimane fa sembravano essersi detti addio, sarebbero tornati assieme. La conferma sarebbe arrivata in occasione di un evento pubblico.

Cesare Cremonini di nuovo insieme a Martina Maggiore

Cesare Cremonini

Secondo quanto si apprende da Pipol Gossip, lo stesso media che aveva rivelato la separazione dei due, ecco che Cremonini e la Maggiore sarebbero tornati insieme. Su Instagram, l’esperto profilo che si occupa anche di questi retroscena amorosi ha spiegato: “Solo poche settimane fa, avevamo annunciato la fine della storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore, relazione che durava oramai da due anni e mezzo, che li ha allontanati reciprocamente anche dai social. Possiamo confermare al 100% che i due sono tornati ad essere una coppia tant’è che in questo momento si trovano insieme a Maratea dove, nella giornata di ieri, Cremonini ha ritirato un premio consegnato dal sindaco di ‘cittadinanza onoraria alla città’”.

E ancora la precisazione: “Non si seguono ancora reciprocamente sui social ma, siamo sicuri che, molto presto, li rivedremo pubblicamente insieme”.

Insomma, sebbene non vi siano ancora conferma ufficiali da parte dei diretti interessati, pare proprio che l’amore abbia trionfato ancora una volta e i due sarebbero tornati insieme. Non resta che attendere qualche post o storia per avere ulteriore certezza. Siamo sicuri che il cantante e la bella compagna non mancheranno di mostrarsi molto presto. Per il momento, sui social di Cremonini solo storie relative al suo ultimo concerto che pare abbia avuto davvero tanto successo.

Di seguito il post Instagram di Pipol Gossip con l’indiscrezione:

