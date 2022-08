Ivana Trump sarebbe stata sepolta nel golf club della famiglia per motivazioni di tipo fiscali/economiche: è polemica.

Meno di un mese fa, precisamente lo scorso 14 luglio, il mondo piangeva la morte di Ivana Trump. Adesso, il nome della donna, ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald, torna a farsi sentire anche se per ragioni piuttosto particolari. Infatti, a destare clamore è il luogo in cui l’imprenditrice è stata sepolta e le motivazioni di questa scelta.

Ivana Trump sepolta nel golf club di Donald: cosa c’è dietro

Ivana Trump

Come vi abbiamo anticipato, Ivana Trump è stata sepolta in un luogo particolare: il golf club dell’ex marito a Bedminster, in New Jersey.

A raccontare ogni dettaglio della vicenda è stato il New York Post che ha anche pubblicato una foto della lapide della socialite. Immagini che poi sono diventate virali anche sul web. Pare quindi che Ivana sia stata sepolta “non troppo lontano dalla club house principale. Hanno un’area erbosa privata. E con solo un pezzo di granito molto discreto con inciso il suo nome”.

Da quanto si apprende, alla sepoltura erano presenti l’ex marito e i figli Ivanka, Donald Jr ed Eric, che già in occasione dei funerali erano apparsi molto provati dalla scomparsa prematura della madre. Il terreno del golf club sarebbe stato consacrato qualche ora prima della sepoltura anche se a far discutere è appunto location e motivazioni che hanno portato a vedere, di fatto, la tomba della donna, vicino alla prima buca del campo.

Secondo i media, infatti, non si tratterebbe di una decisione “romantica”, bensì di una scelta ad hoc per degli sgravi fiscali. La legge nel New Jersey, come si legge sul The Guardian, prevede infatti un’esenzione da tutte le tasse, aliquote e valutazioni, dunque la sepoltura potrebbe portare vantaggi al fondo fiduciario della famiglia Trump cui è intestata la proprietà del golf club.

Di seguito un post diventato virale sui social con le immagini della sepoltura della donna:

