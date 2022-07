Per quattro volte ha sposato l’uomo ‘sbagliato’, ma Ivana Trump non si è mai arresa ad un destino infelice. Ex moglie di Donald Trump e di Rossano Rubicondi: ecco chi era!

Quattro matrimoni finiti alle spalle, di cui il secondo è il più celebre e discusso: Ivana Trump aveva intuito le potenzialità del suo allora consorte Donald, magnate americano e futuro presidente degli Stati Uniti. Una relazione durata anni, poi naufragata con il definitivo divorzio. Da modella a regina indiscussa del gossip, scopriamo tutte le curiosità che riguardano Ivana Trump, moglie del Presidente USA dal 1977 al 1992. E’ morta a New York il 14 luglio 2022 per arresto cardiaco all’età di 73 anni.

Chi è Ivana Trump?

Ivana Trump si considerava una ‘donna di oggi‘, in tutto e per tutto. Non solo per essersi saputa adattare alle insidie del tempo, ma anche per il suo continuo reinventarsi, malgrado gli urti della vita. Il nome da nubile è Ivana Marie Zelníčková, ed è nata a Zlín (in Repubblica Ceca), il 20 febbraio 1949 sotto al segno dei Pesci.

La sua carriera è iniziata nella TV e nel mondo della moda, sino a sforare in un percorso come stilista e scrittrice. Non cercatela su Instagram: Ivana aveva solo Facebook, dove postava tante immagini che la ritraevano nei momenti più importanti della sua vita.

Ivana Trump

Il patrimonio di Ivana Trump

Il suo patrimonio è stato spesso oggetto di grande attenzione, proprio perché ha sposato uno degli uomini più potenti degli Stati Uniti. Dopo il divorzio, infatti, come riportava il New York Times nel 1991, ha ottenuto: 14 milioni di dollari, una dimora da 45 stanze a Greenwich, un appartamento al Trump Plaza, la possibilità di usufruire della dimora Mar-a-Lago (ben 118 stanze) in Florida per un mese all’anno e un mantenimento di 650,000 dollari all’anno per lei e loro 3 figli.

Ivana Trump: figli e… Donald

Ivana deve il suo cognome più famoso all’ex marito, il tycoon Donald Trump, diventato presidente degli Stati Uniti nel 2016, molti anni dopo il loro divorzio (risalente al 1992). Dopo di lei, il magnate ha sposato Marla Maples (1993-1999) e Melania (2005), poi salita alla ribalta come First Lady a stelle e strisce.

L’unione tra Ivana e Donald Trump è durata 15 anni, prima della tormentata crisi coniugale, e sono nati tre figli: Donald Jr., Ivanka Trump ed Eric. Il Presidente, poi, ha avuto altri due figli dalle successive mogli (Tiffany da Marla e Barron da Melania) mentre Ivana non ne he più avuti.

L’ex fotomodella ha sempre mantenuto il cognome dell’ex coniuge, come una sorta di ‘marchio’ di fabbrica che le ha comunque garantito un certo rilievo in società e nei suoi affari. Scelta particolarmente invisa all’ex marito, che ha avviato una battaglia legale sull’uso del suo cognome, ritenuto improprio.

Ivana Trump

La vita privata di Ivana Trump: fidanzato e amori del passato

Prima di sposare Trump, Ivana aveva sposato George Syrovatka, amico d’infanzia. Sono, poi, del 1995 le nozze con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli, da cui ha divorziato nel 1997. Nel 2008, invece, il matrimonio con Rossano Rubicondi, da cui si è separata poco dopo.

Poi, si è legata all’immobiliarista Marcantonio Rota ma dopo la fine della loro relazione Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono riavvicinati nuovamente. Un riavvicinamento che, sfortunatamente, è durato davvero poco: oggi l’ex signora Trump è nuovamente single.

“Sono di nuovo single ma almeno adesso posso fare quello che voglio con chi voglio e, cosa più importante di tutte, posso sempre permettermi il mio stile di vita […] Ho fin troppi uomini che mi invitano a pranzi, cene, feste ed eventi di beneficenza, ma non voglio più legarmi a nessuno“, ha rivelato a Page Six a giugno 2019.

Dove vive Ivana Trump?

L’ex signora Trump si divide tra New York, Miami e Saint-Tropez (dove ha un’elegante villa) Londra e Palm Beach.

A Saint Tropez passa diversi mesi l’anno: nel 2004 ha comprato una piccola casa, vecchia di 100 anni, che fu di un pescatore, proprio al cuore del villaggio. Da allora ha aggiunto molti altri appartamenti: la casa, oggi, è color terracotta con le persiane turchesi, come ha raccontato a Helen Cummins.

