Moltissime testate americane hanno appena lanciato la notizia della morte dell’ex moglie di Donald Trump, Ivana. “Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica”, ha affermato la famiglia Trump. L’annuncio dell’ex marito: “Era una donna, meravigliosa, bellissima e pazzesca“. Come riporta Abc, i paramedici di Manhattan, rispondendo a una chiamata di emergenza per un arresto cardiaco, hanno trovato la donna nell’appartamento dell’Upper East Side dove viveva.

Ivana e Trump si sono sposati nel 1977 il matrimonio è durato fino al 1992 e hanno avuto tre figli: Donald jr., Ivanka ed Eric. Lei e l’ex Presidente degli USA hanno avuto una vita intensa e lussuosa, sia in privato che in pubblico.

Il divorzio era arrivato a causa di Donald che l’aveva lasciata per sposare Marla Maples. Con il trascorrere degli anni i rapporti tra Donald e Ivana si erano riappacificati, nel 2017 lei aveva dichiarato che si sentiva “una volta alla settimana” con l’ex marito. Dopo la separazione con Trump, si è risposo altre due volte: nel 1995, con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli, e nel 2008 con Rossano Rubicondi.

Nell’aprile 2008, aveva sposato Rossano Rubicondi, di appena 36 anni. Il matrimonio costò 3 milioni di dollari, con 400 invitati, fu ospitato dall’ex marito Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago. La figlia Ivanka Trump fu sua damigella d’onore. Il 1º dicembre 2008 Ivana confermò all’Associated Press di aver presentato un accordo di separazione legale tre mesi prima; ha dichiarato nelle interviste che lei e suo marito hanno avuto un rapporto “tira e molla”.

Ivana lascia 3 figli e 9 nipoti.

