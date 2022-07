Belen Rodriguez non ha fatto mancare una festa per la sua piccola Luna Marì in occasione del suo primo compleanno: le immagini del party.

Appena qualche giorno fa è stato il primo compleanno di Luna Marì, la seconda figlia di Belen Rodriguez avuta da Antonino Spinalbese. Non erano mancati i messaggi dolcissimi d’affetto, anche pubblici, e ora, a distanza di alcune ore, è arrivata anche una bella festa, tutta a tema rosa.

Belen Rodriguez e la festa di compleanno di Luna Marì

Belen Rodriguez

Come detto, lo scorso 11 Luglio, la piccola Luna Marì ha compiuto il suo primo anno di vita. Una ricorrenza che è stata festeggiata da mamma Belen anche se a distanza di qualche giorno. Sui social, la showgirl argentina ha condiviso alcune immagini e anche un breve filmato del momento dedicato alla sua piccola.

A distanza di due giorni dal compleanno ufficiale, ecco quindi il “party” dedicato alla più piccolina della famiglia Rodriguez. Nelle stories Instagram la modella ha dato qualche dettaglio della festa. Si è trattato di un tenerissimo party a tema rosa che si è svolto a bordo piscina alla presenza di amici e parenti. Come si vede dal profilo di Belen, tantissimi palloncini presenti, molte foto di Luna Marì con sua madre ma anche orsetti e altri oggetti vari.

Non poteva mancare anche la torta di compleanno, rigorosamente rosa, sormontata da una grande luna, a ricordare il nome della bambina appunto.

Successivamente, ecco anche la foto che ritrae mamma e figlia insieme, sorridenti e felici per un momento magico che la piccola Luna Marì potrà rivivere e rivedere tra qualche anno in foto e in video. Per il momento sono i fan dell’argentina a godersi questo tenero quadretto di famiglia dove, a quanto pare, non era presente papà Antonino che avrà avuto, o avrà in futuro, sicuramente modo di fare gli auguri dal vivo alla sua bimba che è comunque tra le braccia accoglienti di sua madre.

IN_Belen_Rodriguez

Di seguito, invece, il post Instagram con la tenera dedica alla piccola nel giorno del suo compleanno:

Riproduzione riservata © 2022 - DG