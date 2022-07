Una giornata speciale in casa Rodriguez. Belen ha festeggiato il compleanno della piccola Luna Marì con una dedica tenerissima…

Una nuova felicità ritrovata con Stefano De Martino, ma è inevitabile che in queste ore un pensiero non sia andato anche al suo ex, Antonino Spinalbese. Parliamo, ovviamente, di Belen Rodriguez che oggi ha festeggiato il compleanno di Luna Marì, sua seconda figlia, nata proprio dal rapporto con l’hairstylist. L’argentina ha voluto dedicare un tenero pensiero alla sua piccola che ha compiuto un anno di vita.

Belen, la dedica a Luna Marì

Belen Rodriguez

Se Antonino Spinalbese, papà di Luna Marì, ha aspettato lo scoccare della mezzanotte per dedicare alla sua piccolina un post su Instagram – “Sei tu…lei, 1 year” sono state le sue parole -, Belen Rodriguez ha fatto attendere qualche ore in più per pubblicare un pensiero molto dolce alla bimba.

La showgirl e modella argentina ha scelto di fare gli auguri a Luna Marì con una serie di foto che vedono la piccola crescere in questo suo primo anno di vita. Nella didascalia del post, parole bellissime: “Ti proteggerò sempre Luna mia”. Condividendo poi una storia sempre su Instagram, la donna ha anche aggiunto: “Che la vita le sorrida sempre bella matta mia”.

Di seguito il post Instagram dell’argentina per la piccola Luna Marì:

Covid superato

In queste ore, tra le altre cose, la modella argentina sta girando alcune puntate della nuova edizione di ‘Tu Si Que Vales’ e nel corso dei preparativi ha raccontato di aver avuto il Covid e, nonostante la forma pesante, di averlo superato: “Sono sparita per questo motivo, ho preso il Covid. Ora sono sana e salva ma è stato pesante, l’ho preso in maniera brutta. Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto”, sono state le parole di Belen.

