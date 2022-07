Naomi Campbell ha ricevuto un dottorato honoris causa per il suo contributo all’industria della moda: le immagini della cerimonia.

Un altro traguardo nella carriera di Naomi Campbell. La top model ha ricevuto un dottorato honoris causa da parte della University for the Creative Arts per il suo contributo all’industria della moda. La cerimonia è andata in scena nelle scorse ore e sui social, la stessa donna ha pubblicato alcune immagini di quel momento molto sentito.

Naomi Campbell dottoressa: le immagini

Naomi Campbell

Un sorriso, qualche foto e poi, inevitabilmente, qualche lacrima per l’emozione. Naomi Campbell è diventata dottoressa ricevendo dalla University for the Creative Arts la laurea honoris causa per il suo contributo all’industria della moda.

“Sono onorata di essere qui oggi”, le sue parole riprese da Vanity Fair durante la cerimonia alla Royal Festival Hall di Londra. “Soltanto ieri ero sulla passerella di Balenciaga e oggi sono qui”, ha aggiunto nel suo discorso in aula.

Sui social, poi, le immagini di quei minuti importantissimi ed emozionanti con tanto di molte immagini che la immortalano durante la cerimonia. Il tutto accompagnato da un lungo messaggio di ringraziamento: “Non ho parole per esprimere la gratitudine e l’emozione che provo nel ricevere questo riconoscimento dall’Università. E ringrazio anche tutte le classi 20, 21 e 22. Siete voi il futuro della creatività”.

Dopo i ringraziamenti alle autorità che l’hanno “premiata”, anche un sentito ringraziamento alla famiglia, a sua madre e a sua figlia definita come la “più grande benedizione”.

A 52 anni, quindi, la modella ha conquistato un altro successo nella sua splendida carriera professionale e vita privata. Un traguardo che ha potuto condividere con le persone a lei più care nominate, appunto, anche nel messaggio social diffuso dopo la cerimonia di premiazione.

Chissà se nella sua mente ci saranno altri traguardi da raggiungere. Per ora, siamo convinti che si godrà al 100% sua figlia.

Di seguito il post Instagram della top model:

Riproduzione riservata © 2022 - DG