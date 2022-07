Ilary Blasi fa la sua prima vacanza senza Totti e va con i figli a Zanzibar per staccare dall’attenzione mediatica sulla sua separazione.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati, la loro storia d’amore è finita con un comunicato disgiunto. La conduttrice dell‘Isola dei Famosi, secondo l’indiscrezione del Messaggero, sarebbe volata in Tanzania insieme ai figli e alla sorella per sfuggire dal clamore mediatico di questi giorni. L’ex capitano invece, starebbe cercando una nuova casa.

Ilary Blasi vola a Zanzibar con i suoi figli

Ilary Blasi

Nelle Instagram stories, Ilary Blasi ha pubblicato delle foto in cui è in aereo. Secondo le indiscrezioni la conduttrice avrebbe organizzato una splendida vacanza rilassante in Tanzania con i figli e la sorella per allontanarli dall’attenzione della stampa sulla sua separazione con Totti.

Proprio a protezione dei figli, la conduttrice ha pensato fosse meglio rilassarsi tra le acque cristalline e i bellissimi tramonti a Zanzibar, piuttosto che rimanere a Roma. Nel frattempo, invece, Francesco Totti starebbe cercando una nuova casa, visto che quella attuale rimarrà alla Blasi.

La tenuta all’Eur di extralusso ha campi da padel, piscina per un patrimonio immobiliare stimato sui 10 milioni di euro che resterà alla conduttrice e ai figli. Non ci sono certezze ma solo rumor su tutto questo e neanche conferme ufficiali, ma secondo il Messaggero è ciò che sta accadendo al momento.

Una situazione triste, come tutte le separazioni, che in queste ore ha sconvolto il web che credeva che Blasi e Totti fossero una coppia indistruttibile.

