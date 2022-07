Il Corriere della Sera riporta un’indiscrezione che circola tra gli ambienti milanesi, ovvero che sia Antonino Spinalbese ad aver conquistato Ilary Blasi. L’ex di Belen Rodriguez avrebbe mandato messaggi importanti alla conduttrice che avrebbero fatto infuriare Francesco Totti.

Tra gli ambienti milanesi e romani sta circolando una voce insistente. Si parla del fatto che Antonino Spinalbese possa essere l’uomo di cui parla il settimanale Chi, che avrebbe fatto perdere la testa a Ilary Blasi. Come riporta il Corriere della Sera: “Come questa il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì“.

Attualmente però si parla solo di rumor tanto che è lo stesso Corriere a non essere certo, aggiungendo “Magari è una facezia“. Tempo addietro però, quando Antonino e Belen si sono lasciati si parlò di un flirt del parrucchiere con un’altra donna dello spettacolo, senza che venisse fuori il nome. Insomma, attualmente sono solo ricostruzioni della stampa e pettegolezzi ma non ci sono certezze. Intanto, Spinalbese ha festeggiato il primo anno della piccola Luna Marì, e la sua attuale fidanzata Giulia ha lasciato un dolce commento sulla dedica del parrucchiere a sua figlia.

