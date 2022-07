Simona Venuta si lascia andare ad alcune esternazioni sulla fine del matrimonio tra Totti e Blasi e lancia commenti pungenti proprio a quest’ultima.

In occasione di un’intervista al Messaggero, Simona Ventura dice la sua sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Quando era scoppiato il gossip sulla crisi della coppia, la conduttrice aveva fatto un commento di incoraggiamento alla Blasi. Quest’ultima rispose molto male, facendo fare una brutta figura alla Ventura che ora rivela cosa pensa del comportamento della sua collega.

Le dichiarazioni di Simona Ventura

Ilary Blasi

Come riporta Gossip e Tv, Simona Ventura si esprime sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi: “La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”.

Poi la conduttrice si è espressa anche su Ilary Blasi: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità“.

