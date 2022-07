Flora Canto, attrice e moglie di Enrico Brignano, ha risposto alle discusse dichiarazioni di Sonia Bruganelli sull’aereo privato, diventando virale.

Sonia Bruganelli ha fatto nuovamente discutere con le sue ultime dichiarazioni riguardo i disagi con le compagnie di aerei, e la preferenza a volare con quelli privati. Le sue parole hanno scatenato l’ira e le polemiche sul web e ad intervenire sulla questione c’è anche Flora Canto. L’attrice ha lasciato un commento alla moglie di Paolo Bonolis che è diventato virale sul web.

Il commento sarcastico di Flora Canto a Brugnelli

Sonia Bruganelli giorni fa, aveva scritto sui social: “Giuro che prima o poi la smetto, ma per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio“.

Nella foto allegata alle sue parole, l’opinionista del GF Vip si ritraeva sdraiata e rilassata. Il post ha fatto discutere il web, creando polemiche inevitabili sull’uso di un aereo privato che in pochi si possono permettere.

A rilanciare la discussione si è unita Flora Canto, che sotto al post della Bruganelli ha commentato: “Fa benissimo. Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”. La risposta dell’attrice romana è diventata virale in pochissimo tempo, soprattutto per la sua punta di ironia e sarcasmo.

