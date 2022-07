La cantante parla della sua prossima esperienza come opinionista del GF Vip 7 e poi rivela un dettaglio commovente sul marito, quando entrambi hanno preso il Covid.

Orietta Berti, in occasione di un’intervista al settimanale Chi, parla della sua prossima esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip 7. La cantante rivela cosa pensa della sua collega Sonia Bruganelli e se ci possano essere scontri tra loro. Poi racconta di quando lei e il marito Osvaldo hanno preso il covid.

Le rivelazioni di Orietta Berti

Come riporta Today, Orietta Berti racconta cosa si aspetta dal reality condotto da Alfonso Signorini: “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”.

Orietta Berti

Su Sonia Bruganelli, la cantante afferma: “Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose”.

Poi racconta quando lei e il marito Osvaldo hanno preso il Covid: “Ci volevano portare in ospedale, ma Osvaldo disse: “Voglio morire qui, nel mio letto“, e io gli risposi “Ok, facciamolo, così siamo insieme. Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi”.

