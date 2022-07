In occasione di un suo concerto, il rapper Rhove se la la prende con il pubblico per non aver saltato abbastanza a ritmo di musica, i Pinguini Tattici Nucleari replicano.

Queste ultime ora, un video con protagonista il rapper Rhove è diventato virale sui social. L’artista se la prende con il pubblico per non aver partecipato abbastanza al suo concerto. Ad intervenire sulla questione ci sono i Pinguini Tattici Nucleari che si sono detti sconvolti per il gesto dell’artista e hanno replicato duramente.

La replica dei Pinguini Tattici Nucleari al rapper Rhove

Alla fine di un suo concerto il rapper Rhove rimprovera il suo pubblico: “Mi sono fermato perchè un quarto di voi era fermo a fine concerto. Non esiste che all’ultima canzone state fermi, non esiste ragazzi. Il concerto è finito e non avete ancora saltato un ca**o è un problema“. L’artista conclude poi scocciato con: “Divertitevi un po’ di più“.

A questo video che è diventato virale sui social, replicano i Pinguini Tattici Nucleari: “Siamo tornati finalmente alla musica dal vivo e mi è capitato questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perchè non canta o non salta. La band prosegue con tono polemico: “Mo chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? E’ come se un cuoco insultasse i clienti perchè lasciano avanzi nel piatto o non mangiano.“

Il rapper di Shekerando, Rhove, se la prende con il pubblico perché non salta abbastanza. Intervengono i Pinguini Tattici Nucleari. pic.twitter.com/y4QsXrXTxL — Trash Italiano (@trash_italiano) July 13, 2022

Ecco il video

Poi concludono: “Quando si parla di gavetta, si parla anche di questo: le serate con davanti 50 persone disinteressate che ti devi conquistare da solo ti insegnano prima di tutto il rispetto e poi il mestiere. Fare i concerti e fare le hit sono due cose diverse e questi mesi strani ce lo dimostrano ampiamente”.

