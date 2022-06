La nota top model Naomi Campbell non è solita mostrarsi in momenti della vita privata ma questa volta ha fatto un’eccezione.

Siamo abituati a vederla praticamente solo in passerella o per questioni di lavoro, ma questa volta Naomi Campbell ha scelto, in maniera del tutto inattesa, di mostrarsi in versione mamma. La nota modella, che poco più di un anno fa ha dato alla luce la sua piccola, ha mostrato un rarissimo scatto di vita privata insieme alla bambina di 13 mesi.

Naomi Campbell con sua figlia: la foto social

Naomi Campbell

Come detto, la top model non è solita a lasciarsi andare a certe foto social ma per questa volta ha fatto un’eccezione pubblicando due immagini che la ritraggono, di spalle, con la sua bambina che sta facendo, come poi spiegato nella didascalia, i primi passi.

“Il mio Amore, da batticuore. Inizia a muovere i suoi primi passi”, le parole a corredo del post usate da Naomi Campbell. Grande emozione quindi per lei che di solito è restia a certe cose. Il doppio scatto è quasi una novità per lei e per la piccola che solamente in due altre occasioni si erano mostrate al pubblico. In precedenza, infatti, ad inizio maggio per la festa della mamma, la Venere Nera aveva pubblicato una foto con la bimba. E, ancora prima, madre e figlia avevano posato per la copertina di Vogue.

Ora un’altra foto ma sempre molto “privata” e a modo tanto che non c’è stato verso di vedere meglio da vicino la piccola che comunque sembra già bellissima come sua madre…

Di seguito il post Instagram della donna:

