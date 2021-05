Naomi Campbell è diventata mamma di una bellissima femminuccia, nata a pochi giorni dal suo cinquantunesimo compleanno.

Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa: Naomi Campbell è diventata mamma. La Venere nera ha reso pubblica la bellissima notizia attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso il primo scatto che la ritrae con sua figlia. Nessuno sapeva che la top model fosse incinta, per cui la lieta novella ha provocato un vero e proprio effetto “wow”. Il prossimo 22 maggio Naomi Campbell compirà 51 anni. Nell’immagine in questione si vede la mano di Naomi che accarezza i piedini della bambina. A didascalia si legge: “Una piccola, splendida benedizione mi ha scelto per essere sua madre. Sono così onorata di accogliere quest’anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio angelo. Non c’è amore più grande“.

Naomi Campbell è diventata mamma: l’annuncio a sorpresa

Naomi non fa riferimento al nome scelto per la bambina, ma si comprende che sia una femminuccia dal vestitino che indossa e che si intravede. Tra i tanti commenti che l’annuncio ha riscosso spunta anche quello della madre della Campbell, Valerie Morris. La signora ha commentato emozionata: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono emozionatissima, ho atteso a lungo di diventare nonna“.

Naomi: mamma single o ha un compagno?

La Venere nera è stata molto riservata sulla gravidanza e, fino ad oggi, non ha mai lasciato trapelare nulla. Nessuna paparazzata, nessuno scatto condiviso sui social, niente di niente. Pertanto, è normale che la nascita di sua figlia abbia lasciato tutti perplessi. La domanda, quindi, sorge spontanea: Naomi è una mamma single oppure ha un compagno? A questa domanda non sappiamo ancora dare una risposta, ma di certo nei prossimi giorni qualche dettaglio in più verrà a galla.

Da anni ormai, la Campbell è molto riservata anche per quel che riguarda la sua vita sentimentale, per cui non sappiamo se abbia un uomo al suo fianco. E’ bene sottolineare, però, che nel 2016 aveva rilasciato un’intervista al Sunday Times in cui aveva dichiarato di essere pronta a diventare una mamma single.

“Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre, ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Non ho paura di farlo. Ma, come ho già detto, ho bisogno di tempo, di raccogliere più informazioni possibili“, aveva ammesso Naomi.