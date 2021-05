Il padre di Gianluca Scamacca è stato arrestato dalla polizia dopo che a Trigoria ha danneggiato le auto di alcuni dirigenti sportivi.

Il padre del giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca è stato arrestato: stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello sport nel pomeriggio del 17 maggio l’uomo si è introdotto con una spranga nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria e ha danneggiato le auto di alcuni dirigenti giallorossi (tra cui, secondo il giornale, quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis). L’uomo sarebbe stato fuori di sé dalla rabbia e avrebbe anche minacciato alcuni ragazzi che si stavano allenando. Le forze dell’ordine lo hanno tratto in arresto e al momento non sono chiari i motivi del gesto.

Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca: il padre arrestato

L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione potesse degenerare e al momento non sono ancora chiari i motivi alla base del suo gesto.

I motivi del gesto restano oscuri

La notizia dell’arresto dell’uomo ha rapidamente fatto il giro della rete e per il momento Gianluca Scamacca ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport suo padre avrebbe danneggiato alcune auto di dirigenti sportivi giallorossi, e suo figlio Gianluca in passato ha giocato proprio nelle giovanili giallorosse (prima di passare al PSV Eindhoven e infine al Sassuolo). In tanti sui social si chiedono quali siano stati i motivi che hanno condotto l’uomo al folle gesto, ma al momento sulla questione tutto tace.