Wanda Nara si è concessa un pomeriggio di Spa casalinga e non ha perso occasione per condividere uno scatto osé praticamente senza veli.

Wanda Nara è tornata a provocare i fan dei social con uno scatto bollente: la moglie di Mauro Icardi si è mostrata a bordo piscina con perizoma e senza reggiseno. “1 o 2?”, ha chiesto maliziosa ai fan mettendo in mostra le sue curve da capogiro nei due scatti bollenti. Di recente la showgirl ha finito per essere “censurata” sui social proprio per via di una sua foto bollente, ma lei ha deciso di replicare pubblicamente.

Wanda Nara senza veli: il lato B da capogiro

Wanda Nara ha posato a bordo vasca della sua lussuosa piscina mettendo in mostra il suo esplosivo lato B. Sui social – come sempre – i fan l’hanno travolta con una valanga di complimenti e, come sempre, non sono mancate al suo indirizzo anche alcune critiche.

Di recente proprio a causa di un suo scatto bollente Wanda Nara ha finito per essere “censurata” da Instagram. A quanto pare la sua foto osé avrebbe fatto infuriare alcuni utenti che, segnalandola in massa, avrebbero fatto scattare il blocco dell’immagine da parte del famoso social network. La moglie di Mauro Icardi – su tutte le furie – ha replicato via social.

La replica della moglie di Icardi

Infastidita dalla censura del suo scatto bollente la showgirl ha ripubblicato la foto incriminata (coprendo il suo lato B con una stella) e si è sfogata scrivendo: “Questa foto è stata censurata. I motivi non li conosco. Chi è stato? Gli stessi che lottano per i nostri diritti, libertà e uguaglianza? E non per i miei? Perché? Siamo nel 2021 o nel 1810? Un bikini con una maglietta è censura…”. Il messaggio è dunque chiaro: critiche e censure non fermeranno Mrs Icardi nel pubblicare foto bollenti.