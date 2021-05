Lorella Boccia ha fatto il pieno di like sui social mostrando il suo pancione in bikini. La ballerina sarà presto madre di una bambina.

Più felice e radiosa che mai Lorella Boccia ha superato “la prova costume” a pieni voti sui social. La moglie di Niccolò Presta ha posato col pancione in bella mostra e ha sfoggiato alcuni sensuali bikini, e in tanti sui social le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e per il suo fisico perfetto nonostante la gravidanza.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/boccialorella/?hl=it

Lorella Boccia: il pancione in bikini

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono impazienti di diventare genitori: molto presto la coppia (convolata a nozze nel 2019) avrà una bambina ed entrambi non hanno nascosto la loro felicità.

“Non ho ancora realizzato. Ora che sto per diventare mamma, spero di imparare da mia madre la sua forza. Quella forza con cui ha superato ostacoli che mi sembravano insormontabili. Spero di diventare anche solo la metà di quello che lei è stata, e continua ad essere, per me e mia sorella”, ha dichiarato Lorella Boccia al salotto tv di Silvia Toffanin, mentre sui social ha iniziato a postare i primi scatti della pancia, che cresce a vista d’occhio.

Il nome della figlia

Per il momento la ballerina e suo marito hanno preferito non svelare quale sarà il nome della bambina. Qualcuno ha ipotizzato che i due potrebbero chiamare la figlia come la mamma di Niccolò Presta, Emanuela, scomparsa alcuni anni fa. “Purtroppo non l’ho mai conosciuta ma sento di avere con lei un legame particolare: quando ho bisogno, vado a trovarla al cimitero e ci parlo. Sembrerà strano ma poi sto meglio”, ha dichiarato Lorella Boccia a Verissimo.

