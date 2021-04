Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno annunciato via social che presto diventeranno genitori del loro primo figlio.

Lorella Boccia e Niccolò Presta aspettano un bambino: la coppia lo ha annunciato via social mostrando una foto dell’ecografia e scrivendo due teneri messaggi per esprimere la loro gioia. I due sono convolati a nozze nel 2019 e non avevano nascosto il desiderio di avere un giorno un figlio insieme. “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… Adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo”, ha scritto la ballerina nel suo post via social mostrando per la prima volta il suo pancino e un’ecografia.

Lorella Boccia è incinta: l’annuncio via social

Senza nascondere la loro incontenibile gioia, Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno annunciato via social di aspettare il loro primo figlio. Finora la coppia aveva mantenuto la notizia rigorosamente top secret, ma il 1° maggio la ballerina sarà l’ospite della nuova puntata di Verissimo (e in tanti sperano che abbia rivelato qualche dettaglio in più sulla gravidanza). Al momento, a giudicare da un commento del futuro nonno Lucio Presta, la coppia non saprebbe ancora se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia. “Che il buon Dio benedica il vostro bambino, il vostro amore la vostra vita e… speriamo che sia femmina”, ha scritto il marito di Paola Perego e padre di Niccolò Presta in un commento alla loro foto via social.

Il messaggio di Niccolò Presta

Niccolò Presta è più felice che mai di poter presto diventare papà, e anche lui ha voluto condividere con i fan la lieta notizia. “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire.

Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”, ha scritto nel suo post, dove insieme a Lorella Boccia ha mostrato l’ecografia del suo bebè.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/boccialorella/?hl=it