Il Principe Carlo sarebbe intenzionato a tagliare fuori Harry e Meghan dai membri senior della Royal Family per abbattere i costi della Corona.

Dopo la scomparsa del Principe Filippo il Principe Carlo avrebbe assunto nuove responsabilità all’interno di Buckingham Palace e, stando a quanto dichiarato dalla biografa Angela Levin (e riportato da Fanpage.it), sarebbe intenzionato a snellire gli esosi costi della Corona tagliando fuori Harry e Meghan Markle dai membri senior della Royal Family. Già durante l’intervista da Oprah Winfrey Harry aveva dichiarato di riuscire a vivere solo grazie all’eredità che sua madre, Lady Diana, gli avrebbe lasciato.

Il Principe Carlo esclude Harry e Meghan dalla Royal Family

“Rimarranno membri senior di casa Windsor solo Carlo, Camilla, William, Kate e i principini di Cambridge”, avrebbe affermato la biografa Angela Levin in merito ai cambiamenti che coinvolgeranno la Royal Family, ora che il Principe Filippo è scomparso.

CARLO D’INGHILTERRA

Autore delle principali modifiche (volte ad abbattere le spese) sarà il Principe Carlo, che per sostenere sua madre, la Regina Elisabetta, ha deciso di assumere nuovi ruoli come futuro Re d’Inghilterra.

Di recente il Principe Harry è tornato a Londra per presenziare ai funerali di suo nonno, il duca di Edimburgo. Il clima tra lui e il resto della famiglia è stato apparentemente disteso, ma secondo indiscrezioni dopo il suo addio ai titoli nobiliari il ducato del Sussex potrebbe non esistere più, mentre lui e i suoi eredi verranno completamente esclusi dalle questioni ufficiali riguardanti la monarchia. Sarà vero?

La controversa intervista da Oprah Winfrey

I rapporti tra Harry e suo padre Carlo non sarebbero dei migliori e lo stesso ex duca del Sussex ha confessato che il Principe non avrebbe risposto alle sue telefonate. Nell’intervista da Oprah, Harry aveva anche rivelato che lui e Meghan sarebbero riusciti a vivere solo grazie al denaro a lui lasciato in eredità da sua madre, Lady Diana, mentre la Corona avrebbe ovviamente smesso di contribuire alla sua rendita (così come a quella di Meghan).