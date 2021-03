Nell’intervista a Oprah Winfrey, il Principe Harry e Meghan Markle hanno gettato pesanti ombre sulla monarchia britannica.

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno ufficialmente detto addio alla Corona e dopo la loro intervista da Oprah Winfrey sembra chiaro che la rottura sia definitiva e, probabilmente, irrimediabile. Parlando con la famosa conduttrice tv, Meghan – che ha confessato di aspettare una bambina – ha gettato pesanti ombre sulla monarchia britannica, affermando che non avrebbe ricevuto protezione quando ha pensato al suicidio a causa degli attacchi della stampa, che ci sarebbe stata “preoccupazione” per il colore della pelle di suo figlio Archie, e che Kate Middleton – a pochi giorni dal suo matrimonio – l’avrebbe fatta piangere (salvo poi scusarsi con dei fiori).

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

Harry e Meghan: l’intervista shock contro la famiglia Reale

L’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle alla Cbs è destinata a far discutere e, stando alle prime indiscrezioni, sembra che la Regina (verso cui la coppia ha affermato di provare rispetto) non la vedrà. Meghan ha raccontato di aver vissuto un dramma dopo essere entrata a far parte della famiglia Reale. “Mi hanno negato aiuto quando pensavo al suicidio”, ha dichiarato l’ex duchessa del Sussex in merito agli attacchi ricevuti dalla stampa, e a seguire, in merito alla nascita di suo figlio Archie:

“Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. C’erano anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato”, ha raccontato.

Meghan Markle

La coppia ha affermato di nutrire rispetto nei confronti della Regina e ha affermato che ci sarebbe differenza tra le “persone” della famiglia Reale e coloro che gestiscono la Corona: “C’è la famiglia reale e ci sono le persone che gestiscono l’istituzione, sono due cose separate ed è importante essere in grado di dividerle perchè la regina, per esempio, è sempre stata meravigliosa con me”, ha affermato Meghan.

Il pianto di Meghan e la rabbia di Harry

Harry si è detto deluso dal comportamento di suo padre, il Principe Carlo, che avrebbe smesso di rispondergli al telefono dopo il suo addio alla Corona. Riguardo al genitore e a suo fratello William, Harry ha detto che sarebbero “intrappolati nel sistema” come lo era lui.

Meghan ha gettato ombre anche sulla cognata, Kate Middleton, che l’avrebbe fatta piangere pochi giorni prima delle sue nozze salvo poi scusarsi. L’episodio sarebbe stato riportato dalla stampa in maniera errata, e a suo dire la duchessa di Cambridge non avrebbe mai smentito:

“I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Ma quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai”.