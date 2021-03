Tommaso Zorzi ha commentato così la notizia della finta aggressione omofoba denunciata dal suo ex, Iconize: la reazione

Fresco di vittoria, Tommaso Zorzi è uscito da qualche giorno dopo cinque mesi passati sotto i riflettori nella casa più spiata d’Italia e adesso sta praticamente recuperando tutte le informazioni che si è perso durante la sua lunga permanenza al Grande Fratello Vip. Da tempo i fan dell’influencer milanese aspettavano i commenti di Tommy sulla finta aggressione omofoba denunciata sui social proprio dal suo ex, Marco Ferrero in arte Iconize ed eccolo servito durante una diretta con Elisabetta Gregoraci.

Tommaso Zorzi su Iconize e la finta aggressione

Il vincitore del Grande Fratello Vip durante una diretta su Instagram in compagnia dell’ex inquilina Elisabetta Gregoraci ha così esordito: “Oggi ho scoperto delle cose e sono rimasto così… cose anche non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me.” Tommaso in realtà non ha palesemente rivelato di cosa stesse parlando ma tutti sui social hanno pensato che si stesse riferendo alla vicenda che ha visto coinvolto proprio il suo ex, l’influencer Iconize.

Iconize come Pamela Prati?

Tommaso ha poi aggiunto: “Amore, io scioccato. Io morta per terra che dicevo: Oh mio Dio” ma anche Elisabetta pare aver capito subito a cosa si riferisse il suo ex compagno di viaggio ed ha così risposto “Si fanno cose per visibilità, per pochi soldini, per la voglia di apparire, però non funziona così”. Tommaso non ha mai fatto il nome di Iconize ma ha addirittura paragonato la vicenda a quella del caso di Pamela Prati: “Stiamo parlando di livelli molto bassi, Amore una figura di m…. così grande io non me la ricordo. Siamo ai livelli di Mark Caltagirone”.

Ricordiamo che ai tempi, è stato lo stesso Marco Ferrero a scusarsi in prima persona per aver simulato un’aggressione sui social e in tv.