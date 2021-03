Gli Extraliscio avrebbero dovuto recarsi a Domenica In all’indomani del Festival di Sanremo, ma la loro presenza allo show è saltata per ragioni di “scaletta”. Mara Venier ha risposto contro lo sfogo della produttrice della band.

A Domenica In, come da tradizione, il giorno successivo alla finale di Sanremo 2021 sono stati intervistati i concorrenti in gara. Purtroppo per ragioni di “scaletta” l’esibizione degli Extraliscio è stata tagliata per lasciare spazio allo speciale su Papa Francesco in Iraq. La produttrice degli Extraliscio, Elisabetta Sgarbi, si è sfogata su Adnkronos tuonando: “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse”. Mara Venier ha deciso di replicare in diretta tv.

Mara Venier

Extraliscio: la polemica tra Elisabetta Sgarbi e Mara Venier

Mara Venier non ha affatto gradito lo sfogo di Elisabetta Sgarbi contro di lei e gli autori del suo famoso programma tv, e così ha replicato:

“Non ho mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa, perché noi abbiamo cominciato il nostro programma molto in ritardo per la diretta con Papa Francesco. Per cui, prima di insultare i miei autori e la sottoscritta si informi bene, perché non abbiamo avuto la possibilità. Credo, gentilmente, avrnanno detto: ‘Ritorneranno in studio a Domenica In’. Per cui, signora si dia una calmata, che è meglio”.

La replica di Elisabetta Sgarbi

A seguire la stessa Elisabetta Sgarbi, produttrice degli Extraliscio, ha replicato contro la conduttrice specificando che non avrebbe in alcun modo offeso il Papa, e che avrebbe solo voluto sapere i criteri con cui sarebbe stata scelta l’esclusione degli Extraliscio:

“La signora Mara Venier in diretta su Rai 1 mi accusa di non avere rispetto di Papa Francesco. Non so da dove abbia avuto notizia di questa mia mancanza. Il gruppo Extraliscio è stato invitato e mandato via. E io ho espresso il miodisappunto e ho chiesto lumi sul criterio di esclusione dei cantanti, senza successo. Ho fatto ciò senza offendere nessuno, tanto meno il Papa”, ha fatto sapere tramite Adnkronos. La vicenda avrà un ulteriore seguito?